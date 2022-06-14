Зеленский поручил послам Украины в разных странах мира заниматься поиском оружия

Аргументы Недели → Политика 13+

14 июня 2022, 12:58 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Владимир Зеленский поставил посольствам Украины в разных странах задачу договариваться о поставках Киеву оружия. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинской дипмиссии в Австралии Василий Мирошниченко.

«Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент – это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника», - заявил посол.

Он рассказал, что Австралия уже оказала Киеву военную помощь на сумму 225 миллионов долларов, поставив бронетранспортеры, гаубицы, снаряды и противотанковое оружие.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы получить от стран Запада около 300 реактивных систем залпового огня.