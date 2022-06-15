Захарова заявила, что Запад устал от Зеленского

У мирового сообщества наступила усталость от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, вся деятельность украинского президента сводится сегодня к «раздаче интервью». Он хочет внимания и роста популярности. Однако, считает Захарова, общество уже «перекормлено» Зеленским, у мирового сообщества наступила от него «стопроцентная усталость».
«Европа увидела, с кем имеет дело. И настал момент шока от того, что они увидели», – сказала Захарова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал обещания Зеленского вернуть контроль Киева над полуостровом, Донбассом и освобожденными территориями «кривляньями».