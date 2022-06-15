Захарова заявила, что Запад устал от Зеленского

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15 июня 2022, 09:21 Источник: Радио Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: MFA Russia/globallook.com

У мирового сообщества наступила усталость от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, вся деятельность украинского президента сводится сегодня к «раздаче интервью». Он хочет внимания и роста популярности. Однако, считает Захарова, общество уже «перекормлено» Зеленским, у мирового сообщества наступила от него «стопроцентная усталость».

«Европа увидела, с кем имеет дело. И настал момент шока от того, что они увидели», – сказала Захарова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал обещания Зеленского вернуть контроль Киева над полуостровом, Донбассом и освобожденными территориями «кривляньями».