Аксенов назвал «кривляньями» обещания Зеленского вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева

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14 июня 2022, 15:45 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть контроль киевских властей над полуостровом, Донбассом и освобожденными территориями "кривляньями".

Сергей Аксенов заявил, что военный преступник, исполняющий роль украинского лидера, "кривлялся" на фоне обстрелов ДНР и ЛНР, которые ведутся по его указанию. По словам главы Крыма, вышеуказанный факт не является случайным – он дает понять, что геноцид мирных граждан будет осуществляться и дальше везде, куда удастся дотянуться киевскому режиму.

Аксенов подчеркнул, что из этого вытекает необходимость полного разгрома врага, достижения победы и проведения суда над военными преступниками.