«Крым принадлежит крымчанам»: Наталья Поклонская ответила Александру Невзорову

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10 июня 2022, 16:26

Фото: соцсети

Журналист Александр Невзоров в начале марта уехал в Израиль после того, как на него было заведено уголовное дело за дискредитацию армии России. Недавно стало известно, что Владимир Зеленский предоставил ему возможность получить гражданство Украины.



На днях в Сети появилась фотография Невзорова, который держит в руках лист бумаги с надписью: «Крым наш». Это событие решила прокомментировать экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она заявила, что Александр Невзоров «демонстрирует пренебрежение к нашему выбору в 2014 году».



«Крым принадлежит крымчанам, и он точно не «ваш», - написала Поклонская, при этом зачем-то взяла слово «ваш» в кавычки.