Представитель Пентагона Кол заявил о планах Вашингтона передать Киеву разведданные для более точного использования РСЗО

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14 июня 2022, 21:35 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, Tsgt. Jack Sanders/Dod

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что американская сторона намерена поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования РСЗО.

Колин Кол уточнил, что Пентагон поделится с Киевом тем, что ему необходимо для нанесения ударов по целям на территории Украины высокоточными снарядами большой мощности.

Замминистра обороны США подчеркнул, что военные ВСУ в настоящий момент проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Кол, однако, признал, что артиллерийские возможности РФ значительно больше украинских, несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений.