Представитель Пентагона Кол заявил о планах Вашингтона передать Киеву разведданные для более точного использования РСЗО

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что американская сторона намерена поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования РСЗО.
Колин Кол уточнил, что Пентагон поделится с Киевом тем, что ему необходимо для нанесения ударов по целям на территории Украины высокоточными снарядами большой мощности.
Замминистра обороны США подчеркнул, что военные ВСУ в настоящий момент проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Кол, однако, признал, что артиллерийские возможности РФ значительно больше украинских, несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений.