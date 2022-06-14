Замминистра обороны Украины Маляр заявила о сотнях тысяч мобилизованных в армию страны

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14 июня 2022, 20:04 Источник: ТАСС

военный, https://unsplash.com/photos/M3CrE9ZHKKU

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в беседе с журналистами во вторник, 14 июня, что количество граждан, мобилизованных к настоящему моменту в армию страны, исчисляется сотнями тысяч.

Анна Маляр не стала называть точное количество мобилизованных в украинскую армию, однако заявила, что речь идет о "сотнях тысяч" граждан.

По словам замминистра обороны Украины, существует указ президента страны Владимира Зеленского, в котором отмечено, какое количество граждан должно быть мобилизовано. Маляр добавила, что план в данной сфере выполнен, массового уклонения не зафиксировано.