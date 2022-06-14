Представитель французского правительства Грегуар заявила, что Макрон еще не утвердил дату посещения Киева

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14 июня 2022, 16:17 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Aurelien Morissard/globallook.com

Официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар заявила, что президент страны Эммануэль Макрон намерен в подходящий момент посетить Киев, но пока относительно его визита ничего не решено.

Оливия Грегуар в рамках правительственного брифинга во вторник, 14 июня, заявила, что к настоящему моменту решений о поездке Эммануэля Макрона в столицу Украины не принято.

Отметим, что ранее в Елисейском дворце опровергли информацию СМИ о визите президента Франции в Киев на текущей неделе, подчеркнув, что точная дата такой поездки политика "не определена".