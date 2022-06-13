Посол Мельник ожидает от Шольца поддержки по вступлению Украины в ЕС

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13 июня 2022, 15:20 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, Monika Skolimowska/dpa

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в понедельник, 13 июня, сообщил, что ожидает от возможного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев поддержки по вступлению Украины в Европейский союз.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олаф Шольц в текущем месяце планирует посетить Киев вместе с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Андрей Мельник заявил, что украинская сторона ожидает, что канцлер ФРГ приедет с конкретной позицией поддержки по теме вступления Украины в Евросоюз и выступит в пользу получения страной статуса кандидата по этому членству. Посол добавил, что процесс вхождения Украины в ЕС будет длиться годами, однако Киеву не нужны "обходные пути".