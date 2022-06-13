Посол Украины Мельник обвинил власти ФРГ в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в понедельник, 13 июня, вновь подверг немецкие власти критике. На сей раз дипломат заявил, что в стране отсутствует гостеприимство к украинским беженцам.
Андрей Мельник призвал власти Германии задуматься, почему прибывшие в страну из Украины люди не желают оставаться там и возвращаются на родину. Посол выразил уверенность в том, что это происходит из-за того, что жители ФРГ не оказывают беженцам должного гостеприимства.
Мельник также добавил, что на вступление Украины в Европейский союз уйдут годы.