Песков: по вопросу приговоренных к смертной казни наемников Пиннера и Аслина Великобритания должна обращаться к ДНР

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14 июня 2022, 13:27

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Лондон должен обращаться к Донецкой народной республике по вопросу приговоренных там к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Великобритания должна обращаться к ДНР по вопросу приговоренных к смертной казни подданных», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Вместе с тем спикер Кремля отметил, что Москва готова выслушать обращение Лондона, касающееся Пиннера и Аслина, если оно последует.

Как сообщалось ранее во вторник, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения наемников.