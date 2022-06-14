Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения двух британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни

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14 июня 2022, 11:01

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, I-Images / globallookpress.com

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения двух британских наемников, приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни. Об этом информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру».

«Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое, чтобы обеспечить освобождение двух британских граждан, которые были приговорены к смертной казни в ДНР», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее, в распоряжении издания Sunday Express появились сведения, согласно которым Киев не исключает обмена наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина на политика Виктора Медведчука.