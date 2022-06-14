Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена баллотироваться в 2024 году на второй президентский срок

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14 июня 2022, 08:23 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден. Фото: David Swanson /globallook.com

Президент США Джо Байден намерен в 2024 году баллотироваться на второй срок. Об этом в эфире телеканала CNN в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Могу сказать, что президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году», - сказала представитель Белого дома.

Ранее газета The Hill писала, что Джо Байден в разговоре с бывшим президентом США Бараком Обамой сообщил ему, что намерен в 2024 году переизбираться на второй срок.

Вместе с тем ряд экспертов считает, что у действующего президента США низкие шансы на переизбрание из-за пожилого возраста и видимых проблем со здоровьем.