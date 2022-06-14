Папа Римский Франциск считает, что человечество переживает третью мировую войну, назвав это бедствием

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14 июня 2022, 11:26 Источник: ТАСС

Папа Римский Франциск, Stefano Spaziani/globallook.com

Человечество переживает сейчас третью мировую войну — такое мнение высказал Папа Римский Франциск во время беседы с главами европейских журналов Общества Иисуса.

Понтифик подчеркнул, что несколько лет назад уже высказывал мысль о глобальной войне, которая идет в мире «по частям».

«Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война» - приводит слова Франциска La Stampa.

Он заявил, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах — например, в некоторых районах Африки. По словам Папы Римского, это «бедствие» для человечества, которое за один век «пережило три мировые войны».

Ранее понтифик заявлял о своем желании посетить Украину.