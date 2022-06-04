Папа Римский Франциск заявил о своем желании посетить Украину

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4 июня 2022, 16:45 Источник: РИА Новости

Папа Римский Франциск, Vatican Media/globallook.com

Папа Римский Франциск сообщил о своем желании посетить Украину в «подходящий момент». Об этом в субботу рассказало агентство ANSA.

В субботу в Ватикане прошла встреча понтифика с детьми. В ней приняли участие около 160 человек, среди которых были также украинские беженцы. Один из них и задал папе римскому вопрос, не собирается ли он посетить Украину.

«Я хотел бы поехать в Украину, но должен подождать подходящего момента», - приводит ответ понтифика Ansa. Франциск также добавил, что хочет обсудить с представителями украинских властей возможность такой поездки.

В начале мая понтифик заявлял, что готов поехать в Москву и встретиться с президентом Путиным для обсуждения урегулирования ситуации в Украине».