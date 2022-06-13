Издание Tagesspiegel: текущая ситуация на Украине не должна стать критерием вступления страны в ЕС

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13 июня 2022, 20:16 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO/Florian Gaertner/globallook.com

Издание Tagesspiegel выпустило в понедельник, 13 июня, материал, в котором выражается мнение, что текущая ситуация на Украине не должна стать критерием вступления страны в Европейский союз.

В статье подчеркивается, что жалость к стране, в которой сейчас кризис, не должна оказывать влияние на решение, кто станет кандидатом на членство в ЕС. В газете отмечается, что вышеуказанная ситуация – это повод для проявления осторожности.

В материале также содержится напоминание о том, что Албания, Северная Македония и Сербия уже давно являются кандидатами на вступление в содружество и ведут переговоры о членстве. Автор текста полагает, что "пропускать Украину вперед" было бы неправильно по отношению к другим государствам.

Уточняется, что странам-кандидатам следует самостоятельно проявлять инициативу, как в вопросе внутренних реформ, так и в сферах переориентации системы ценностей и геополитического курса.