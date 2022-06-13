Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Еврокомиссары 13 июня провели дебаты по возможности предоставления статуса кандидатов в ЕС для Украины, Молдавии и Грузии

, 17:00 Источник: РИА "Новости"

Еврокомиссары 13 июня провели дебаты по возможности предоставления статуса кандидатов в ЕС для Украины, Молдавии и Грузии
флаги ЕС, Michael Kappeler/globallook.com

Уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан заявил, что руководство ЕК провело дискуссию о возможности предоставления статуса кандидатов на вступление в ЕС для Украины, Молдавии и Грузии.

Йоханнес Хан в рамках конференции в понедельник, 13 июня, заявил, что первые всесторонние дебаты о позиции касательно возможного статуса кандидатов на членство в Европейском союзе для Украины, Молдавии и Грузии прошло среди еврокомиссаров ранее сегодня.

Напомним, в субботу агентство Bloomerg, ссылаясь на источники, сообщило, что 17 июня Еврокомиссия официально объявит о том, что она рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Общество