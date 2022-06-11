Bloomberg: Еврокомиссия уже приняла решение о том, чтобы рекомендовать ЕС предоставить Украине статус кандидата

Аргументы Недели → Политика 13+

11 июня 2022, 21:07 Источник: "Московский комсомолец"

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский, Hennadii Minchenkoukrinform/globallook.com

17 июня Еврокомиссия официально объявит о том, что она рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Решение об этом уже принято, сообщило в субботу со ссылкой на источники агентство Bloomerg.

Как пишет агентство, рекомендация будет представлена «на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией».

Согласно процедуре, решение Еврокомиссии должны будут одобрить все 27 стран-членов ЕС. Уже после этого заявка Украины начнет рассматриваться. Для того чтобы страна была принята в Евросоюз, необходимо соответствовать его критериям и стандартам. На это могут понадобиться годы и десятилетия, о чем, в частности, говорил в свое время президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве сообщила, что ЕК обозначит свою позицию по вступлению Украины в ЕС на следующей неделе.