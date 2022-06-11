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Глава ЕК: комиссия обозначит позицию по вступлению Украины в ЕС на следующей неделе

, 17:06 Источник: РИА Новости

Глава ЕК: комиссия обозначит позицию по вступлению Украины в ЕС на следующей неделе
Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency, globallookpress.com
Станет ли Украина членом ЕС станет известно к концу следующей недели согласно экспертному заключению Еврокомиссии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. 
На пресс-конференции в Киеве, куда ранее отправилась глава ЕК, она заявила, что комиссия работает над экспертным заключением «день и ночь» и «сегодняшние обсуждения» помогут завершить процесс оценивания решения принятия Украины в ЕС 
«Итак, сегодняшние обсуждения позволят нам завершить нашу оценку к концу следующей недели», —сказала фон дер Ляйен.

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