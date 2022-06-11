Глава ЕК: комиссия обозначит позицию по вступлению Украины в ЕС на следующей неделе

Станет ли Украина членом ЕС станет известно к концу следующей недели согласно экспертному заключению Еврокомиссии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

На пресс-конференции в Киеве, куда ранее отправилась глава ЕК, она заявила, что комиссия работает над экспертным заключением «день и ночь» и «сегодняшние обсуждения» помогут завершить процесс оценивания решения принятия Украины в ЕС

«Итак, сегодняшние обсуждения позволят нам завершить нашу оценку к концу следующей недели», —сказала фон дер Ляйен.