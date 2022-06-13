Столтенберг заявил, что в НАТО не ожидали жесткой позиции Турции по членству Финляндии и Швеции в альянсе

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13 июня 2022, 15:47 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в организацию, не ожидала столь жесткого отпора со стороны Турции.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в альянсе не имели каких-либо оснований полагать, что в вопросе вступления Финляндии и Швеции в НАТО будут какие-либо проблемы.

Генсек Североатлантического альянса уточнил, что ситуация с обеспокоенностью официальной Анкары не является чем-то новым и уточнил, что Турция – это важный союзник по НАТО, поэтому необходимо обратить внимание на озабоченность страны в вопросе безопасности.