Столтенберг: НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как дедлайн для приема Финляндии и Швеции из-за возражений Турции

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12 июня 2022, 17:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez / globallookpress.com

Североатлантический альянс не рассматривает свой саммит, который состоится с 28 по 30 июня в испанской столице, в качестве дедлайна для приема Хельсинки и Стокгольма в блок из-за возражений со стороны Анкары. На это указал Йенс Столтенберг, информирует ТАСС.

«НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как дедлайн для приема Финляндии и Швеции из-за возражений Турции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе издание Ilta-Sanoma написало, что финская сторона отказалась выполнять одно из условий Анкары для вступления в альянс.