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13 июня 2022, 08:46

Н. Назарбаев и В. Путин, фото: elbasy.kz

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным и поздравил президента РФ с Днем России. В понедельник, 13 мая, о встрече Назарбаева и Путина информацию предоставили представители первого президента Казахстана.

На сайте Назарбаева сообщается, что в ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент Российской Федерации обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Путин и Назарбаев отметили, что сотрудничество между государствами развивается на основе равноправного диалога.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин пожелали друг другу крепкого здоровья и благополучия.

Они выразили уверенность в продолжении установившихся дружественных контактов во благо процветания народов двух стран.