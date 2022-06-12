Пушилин назвал «нелепым фейком» обвинения Зеленского в том, что Россия украла в Мариуполе троллейбусы

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12 июня 2022, 16:20 Источник: ТАСС

Троллейбус. Фото: Виктор Лисицын/globallook.com

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия похитила в Мариуполе несколько троллейбусов, - «нелепый фейк», заявил в воскресенье в ходе своей поездки в этот город глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, троллейбусы, о которых ведет речь Зеленский, «уничтожил противник». В настоящее время, как рассказал глава ДНР, в Мариуполе ведется восстановление общественного транспорта.

«Россия сейчас завозит технику, в том числе рассматривается вопрос электротранспорта. И это не только троллейбусы, но и трамваи», - сказал он журналистам.

Ранее Пушилин сообщал, что в город начали возвращаться мариупольцы, которые покинули его с началом боевых действий.