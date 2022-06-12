Глава ДНР Пушилин: мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления инфраструктуры

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12 июня 2022, 14:09 Источник: РИА Новости

Денис Пушилин, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Жители Мариуполя смогут устраиваться по специальностями, а также заселяться в своё жильё по мере восстановления инфраструктуры города, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин заявил, что «возвращение зависит от восстановления критической инфраструктуры», по мере улучшения жилищных условий мариупольцы смогут попасть к себе домой.

Он также добавил, что устроиться по специальности на данный момент можно в центре занятости, особенно востребованы хозяйственные работы. Средняя заработная плата составляет 30 тысяч рублей. Пушилин уточнил, что предприятия сейчас не восстановлены в полной мере.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вспышек холеры на территории города Мариуполя нет, панику разгоняют украинские ресурсы