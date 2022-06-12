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Михалков заявил, что Путин раздражает западных лидеров тем, что отказывается выполнять их желания

, 15:46 Источник: ТАСС

Михалков заявил, что Путин раздражает западных лидеров тем, что отказывается выполнять их желания
Режиссер Никита Михалков. Фото: Alexey S. Yushenkov/globallook.com

Режиссер Никита Михалков, который в День России был удостоен звания Героя Труда, на церемонии вручения награды сказал Путину, что тот раздражает западных партнеров.

«Владимир Владимирович, вы очень раздражаете наших западных партнеров, а еще вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришел послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник», - заявил Михалков, добавив, что, по воле Бога, эти люди «ошиблись».

По мнению режиссера, сейчас на Донбассе происходит «рождение новой России» и «новой элиты».

Ранее Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» заявил, что деятельность Ельцин Центра в Екатеринбурге наносит России не меньше вреда, чем радиостанция «Эхо Москвы», и его необходимо признать иностранным агентом.  

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