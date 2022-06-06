Режиссер Никита Михалков предложил признать екатеринбургский «Ельцин Центр» иностранным агентом

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6 июня 2022, 10:55

Никита Михалков, Alexey S. Yushenkov/globallook.com

Никита Михалков, кинорежиссер, народный артист РФ, автор и ведущий программы «Бесогон ТВ» предложил признать организацию «Ельцин Центр» иностранным агентом. Президентский центр Бориса Ельцина работает в Екатеринбурге.

Михалков заявил в своей программе, что деятельность учреждения наносит России не меньше вреда, чем радиостанция «Эхо Москвы» и ее главный редактор Алексей Венедиктов (признанные ранее в России иноагентом).

Режиссер напомнил о строительстве в Москве в течение 13 летия филиала «Ельцин Центра». Михалков заявил: «А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки «Ельцин Центра» в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик? В нем понятие жить в России обозначалось, как гнить», - сообщается на сайте mk.ru.

Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин, бизнесмен Евгений Чичваркин уже попали в список иноагентов.