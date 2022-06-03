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Журналист Алексей Пивоваров и бизнесмен Евгений Чичваркин попали в список иноагентов

, 21:40 Источник: ТАСС

Журналист Алексей Пивоваров и бизнесмен Евгений Чичваркин попали в список иноагентов
Евгений Чичваркин. Фото: соцсети.

В пятницу министерство юстиции РФ пополнило реестр СМИ-иноагентов. В него попали шесть человек, в том числе журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин.

Кроме того, в реестр внесены Михаил Соколов, ведущий прекратившего свою деятельность «Эха Москвы» и «Радио Свобода» (признано в России иноагентом), правозащитница Ирина Данилович, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров.

Физическим лицом-иноагентом признан также бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий сейчас в Лондоне. Предприниматель активно критикует в соцсетях российские власти.

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