Берлускони рассказал, что дважды звонил Путину после начала спецоперации, но ему не ответили

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12 июня 2022, 15:17 Источник: Коммерсантъ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото: Gloria Imbrogno/globallook.com

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони после начала российской военной спецоперации дважды звонил президенту РФ Владимиру Путину, но безуспешно. Об этом он сам рассказал журналистам, проголосовав в воскресенье на референдуме, который проходит в Италии. Его слова приводит Il Messaggero.

На вопрос журналистов, общался ли он с Путиным после начала событий в Украине, Берлускони сказал, что не разговаривал с российским президентом в последнее время.

«Мы были хорошими друзьями. Я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ответа. После этого я воздержался от дальнейших попыток», — сказал Берлускони.

Ситуацию вокруг Украины экс-премьер Италии оценил как опасную и заявил, что в настоящее время не видит возможности для немедленного прекращения конфликта.

Ранее Берлускони высказывал мысль, что Европа должна попытаться убедить Украину пойти на условия РФ для скорейшего достижения мира.