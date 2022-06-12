Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Мария Захарова: Россия требует от США ответов об их военно-биологической деятельности в странах бывшего СССР

, 13:27

Мария Захарова: Россия требует от США ответов об их военно-биологической деятельности в странах бывшего СССР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация требует от Соединенных Штатов ответов об их военно-биологической деятельности в странах бывшего Советского Союза. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«РФ требует от США ответов касаемо военно-биологической деятельности Вашингтона в странах бывшего СССР», — процитирована Захарова в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Также дипломат отметила, что американцы пытаются скрыть свою неблаговидную военно-биологическую деятельность на постсоветском пространстве с помощью информационных вбросов.

Ранее на текущей неделе Мария Захарова указала, что число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось вдвое, однако вербовка продолжается.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

Политика

Политика

В мире