Спикер МИД РФ Захарова: число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось вдвое, но вербовка продолжается

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8 июня 2022, 13:46

Военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Количество иностранных наемников, которые действуют на стороне Киева, снизилось в два раза, однако вербовочный процесс продолжается. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось вдвое, но вербовка продолжается», — процитирована Захарова в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также спикер дипломатического ведомства отметила, что вербовкой наемников для отправки на украинскую территорию занимаются американские ЧВК.

Ранее в среду сообщалось, что депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил об «очень больших потерях» Вооруженных сил Украины под городом Николаевом.