Спикер МИД РФ Захарова: число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось вдвое, но вербовка продолжается

Количество иностранных наемников, которые действуют на стороне Киева, снизилось в два раза, однако вербовочный процесс продолжается. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось вдвое, но вербовка продолжается», — процитирована Захарова в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Также спикер дипломатического ведомства отметила, что вербовкой наемников для отправки на украинскую территорию занимаются американские ЧВК.
Ранее в среду сообщалось, что депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил об «очень больших потерях» Вооруженных сил Украины под городом Николаевом.