Депутат Рады Костенко заявил об «очень больших потерях» ВСУ под Николаевом, которые ничего не могут противопоставить артиллерии РФ

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8 июня 2022, 13:23

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил об «очень больших потерях» Вооруженных сил Украины под городом Николаевом, которые ничего не могут противопоставить артиллерии Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Депутат Верховной рады Костенко заявил об "очень больших потерях" украинских войск под Николаевом, которые ничего не могут противопоставить российской артиллерии», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва обеспокоена заявлениями Киева о создании лагеря для российских пленных, которые не будут подлежать обмену.