Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Байден пока не определился по поводу своего визита в Саудовскую Аравию и встречи с кронпринцем

, 22:44 Источник: ТАСС

Байден пока не определился по поводу своего визита в Саудовскую Аравию и встречи с кронпринцем
Президент США Джо Байден, Javier Rojas/globallook.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не принял окончательного решения о своей поездке в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Как сообщили журналисты президентского пула, решение о визите «пока не принято».

Ранее американские СМИ писали о том, что Байден планирует в июне посетить Саудовскую Аравию и встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

The New York Times в этой связи писала, что президент США рассчитывает восстановить отношения с Саудовской Аравией, которые испортились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи. Как полагают эксперты издания, этот шаг американского президента продиктован желанием добиться снижения цен на нефть.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика