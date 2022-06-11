Байден пока не определился по поводу своего визита в Саудовскую Аравию и встречи с кронпринцем

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11 июня 2022, 22:44 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден, Javier Rojas/globallook.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не принял окончательного решения о своей поездке в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Как сообщили журналисты президентского пула, решение о визите «пока не принято».

Ранее американские СМИ писали о том, что Байден планирует в июне посетить Саудовскую Аравию и встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

The New York Times в этой связи писала, что президент США рассчитывает восстановить отношения с Саудовской Аравией, которые испортились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи. Как полагают эксперты издания, этот шаг американского президента продиктован желанием добиться снижения цен на нефть.