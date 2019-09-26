Принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство Хашукджи

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26 сентября 2019, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Наследный принц впервые прокомментировал гибель оппозиционного журналиста в саудовском консульстве в октябре прошлого года. По его словам, он считает себя ответственным за произошедшее. В Америке заявили о причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

Наряду с этим, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что не был осведомлен о происходящем с журналистом: в королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", и невозможно знать, что делает каждый из них.

"Это произошло во время моей службы. Я несу всю ответственность", - тем не менее сказал он в недавнем интервью для документального фильма журналиста Мартина Смита, который выйдет 1 октября.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи, критиковавший в своих материалах саудовские власти, пропал 2 октября 2018 г. после того, как побывал в консульстве СА в Стамбуле.