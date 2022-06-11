Bild сообщил, что Шольц, Драги и Макрон намерены вместе посетить в июне Украину

Аргументы Недели → Политика 13+

11 июня 2022, 21:35 Источник: ТАСС

Олаф Шольц и Марио Драги. Фото: Samantha Zucchi Insidefoto /globallook.com

Главы Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Мари Драги собираются в этом месяце совершить совместный визит в Украину, сообщает в субботу со ссылкой на информированные источники газета BILD am Sonntag.

Как пишет издание, Шольц и Макрон уже давно намечали совместную поездку. Позже французский президент выступил с инициативой, чтобы в визите принял участие и премьер-министр Италии. Точные даты визита газета не приводит, но предполагает, что он состоится до саммита G7, который намечен на 26-28 июня.

Поездка в Киев лидеров сильнейших государств Евросоюза должна стать свидетельством европейского единства по украинскому вопросу, считает газета.

В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не может посетить Украину, так как Владимр Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Шольц разыгрывает из себя «обиженную ливерную колбасу».