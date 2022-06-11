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Президент Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны Украины в зону боевых действий

, 20:12

Президент Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны Украины в зону боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский одобрил отправку бойцов украинской территориальной обороны в зону боевых действий. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.

«Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. Документ подписан председателем парламента Русланом Стефанчуком 6 мая и в тот же день направлен на подпись главе государства», — говорится в публикации, появившейся в российском TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал поддержку решению Верховного суда ДНР, который приговорил к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина.

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