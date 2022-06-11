Президент Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны Украины в зону боевых действий

Президент Владимир Зеленский одобрил отправку бойцов украинской территориальной обороны в зону боевых действий. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.
«Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. Документ подписан председателем парламента Русланом Стефанчуком 6 мая и в тот же день направлен на подпись главе государства», — говорится в публикации, появившейся в российском TG-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал поддержку решению Верховного суда ДНР, который приговорил к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина.