Глава Чечни Кадыров опроверг фейк о якобы уничтожении на Украине полка «Ахмат»

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11 июня 2022, 19:36

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг фейк о якобы уничтожении на Украине полка «Ахмат». Соответствующий пост политический деятель разместил в своем Telegram-канале.

«Друзья, украинские СМИ лидируют в рейтинге фейков. В этот раз некоторые нацики, которые и раньше были замечены на лжи, рассказали о якобы уничтожении полка "Ахмат", а доказательств как всегда нет. И не будет! Украинцы, задумайтесь о том, какими сказками вас кормят», — говорится в публикации Кадырова.

Ранее в субботу сообщалось, что глава Чечни выразил поддержку решению Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина.