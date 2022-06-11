Чавушоглу рассказал, что довел до сведения Лаврова мысль о самом правильном плане перевозки украинского зерна

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11 июня 2022, 18:39 Источник: Коммерсантъ

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, Russian Foreign Ministry/globallook.com

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции по итогам визита в Прагу раскрыл детали переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросу транспортировки украинского зерна, сообщает в субботу Anadolu.

Чавушоглу подчеркнул важность скорейшего решения проблемы экспорта зерна из Украины — иначе может возникнуть продовольственный кризис в слаборазвитых странах.

«Я довел до сведения Лаврова мысль о том, что план ООН является наиболее правильным», — заявил Чавушоглу.

По его словам, детали плана должны быть обсуждены на четырехсторонней встрече ООН-Турция-Украина-Россия. «Мы ожидаем ответа российской стороны, как по вопросу проведения встречи, так и других деталей», — сообщил министр.

Глава российского МИД Сергей Лавров 8 июня по итогам встречи с Чавушоглу в Анкаре, заявил, что Москва готова "тем или иным способом" оформить гарантии безопасности вывоза зерна с Украины через черноморские порты.