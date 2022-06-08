Лавров заявил, что Россия готова оформить гарантии по разблокировке черноморских портов

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8 июня 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил в среду, что Москва готова "тем или иным способом" оформить гарантии безопасности вывоза зерна с Украины через черноморские порты.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Турции подчеркнул, что российская сторона гарантирует безопасность подобного рода маршрутов, а также того, что если Украина согласится на разминирование и позволит вывод судов из своих портов, Москва не будет пользоваться вышеуказанной ситуацией в интересах своей спецоперации.

Глава МИД уточнил, что речь идет о гарантиях президента Российской Федерации Владимира Путина, а также подчеркнул, что они могут быть оформлены "тем или иным способом".