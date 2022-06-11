Помощница Блинкена посетит Францию, Бельгию и Латвию, чтобы обсудить поддержку Украины

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11 июня 2022, 17:37 Источник: ТАСС

Помощник Госсекретаря США Джессика Льюис. Фото: Rod Lamkey - Cnp/globallook.com

Помощник госсекретаря США Энтони Блинкена Джессика Льюис 11-19 июня посетит Бельгию, Францию и Латвию для обсуждения помощи Киеву и сотрудничества в сфере безопасности. Это следует из распространенного в субботу сообщения пресс-службы госдепа США.

Как говорится в сообщении, Льюис намерена встретиться с союзниками и партнерами Соединенных Штатов «для обсуждения военной помощи Украине, а также расширения сотрудничества в области безопасности и торговли в военной сфере».

В Брюсселе у помощницы Блинкена запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками НАТО и Евросоюза. Она также примет участие в заседании контактной группы западных стран, которая координирует оказание военной помощи Украине.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.