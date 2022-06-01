Президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2022, 20:10 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден в среду объявил о выделении Украине нового пакета помощи в качестве поставок большего объема оружия, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

Заявление Байдена распространил Белый дом. В документе указано, что новый важный пакет помощи в сфере безопасности призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным.

Власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов.

Глава Белого дома подчеркнул, что, благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США могут продолжать поставки украинским военным большего объема оружия.

Госсекретарь Энтони Блинкена заявил, что США с начала Россией спецоперации на Украине предоставили военную помощь Киеву на 4,6 миллиарда долларов с учетом нового пакета.