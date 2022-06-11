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Посол Москвы в Вашингтоне Антонов: отношения США и России достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике

, 07:25

Посол Москвы в Вашингтоне Антонов: отношения США и России достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике
Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике. На это, как передает ТАСС, указал московский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Отношения между Вашингтоном и Москвой в настоящее время достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также посол отметил, что РФ открыта для дипломатического взаимодействия с другими государствами, особенно в свете многочисленных вызовов, требующих от мирового сообщества совместных шагов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Антонов назвал вопиющим нарушением обязательств передачу американцами Украине вертолетов Ми-17, которые были куплены для Афганистана.

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