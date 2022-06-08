Посол Антонов назвал вопиющим нарушением обязательств передачу США Украине вертолетов Ми-17, купленных для Афганистана

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8 июня 2022, 08:57

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал вопиющим нарушением обязательств передачу Соединенными Штатами Украине вертолетов Ми-17, приобретенных для Афганистана. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Передача Киеву вертолетов Ми-17, купленных Штатами для афганского правительства, нарушает нормы международного права. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам дипломатического представителя, произошло «вопиющее нарушение американской стороной ее обязательств».

Как сообщалось ранее сегодня, хакер из группировки RaHDIt указал на то, что между офисом президента Владимира Зеленского и командованием украинской армии начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий.