В Елисейском дворце опровергли данные о визите Макрона в Киев на следующей неделе

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10 июня 2022, 18:13 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Luc Nobout/Keystone Press Agency

В Елисейском дворце в пятницу, 10 июня, заявили, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется. Так, была опровергнута поступившая ранее информация.

Данные о возможной поездке Эммануэля Макрона в столицу Украины ранее сегодня распространила газета Le Parisien.

В заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что во вторник, 14 июня, президент Франции отправится в Румынию, чтобы встретиться с находящимися там французскими войсками, а в среду, 15 июня, политик совершит визит в Молдавию.