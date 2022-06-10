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Аргументы Недели Политика 13+

Колумнист The Guardian Дженкинс заявил, что поддержка Западом Киева приведет не к компромиссу, а к серьезной эскалации

, 17:02 Источник: РИА "Новости"

Колумнист The Guardian Дженкинс заявил, что поддержка Западом Киева приведет не к компромиссу, а к серьезной эскалации
Борис Джонсон и Владимир Зеленский, Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency

Колумнист издания The Guardian Саймон Дженкинс заявил, что поведение западных стран, которые обещают Киеву "непоколебимую поддержку" и "тотальную победу", может привести к эскалации кризиса.

Саймон Дженкинс отметил в своей статье, что в отличие от Берлина и Парижа, которые в общении с украинским руководством и в вопросах поставки вооружений "проявляют осторожность", Вашингтон и Лондон настаивают на всеобщем вовлечении в конфликт с российской стороной.

Колумнист считает, что британский премьер-министр Борис Джонсон должен перейти к большей дипломатичности, поскольку в кризисный период страны могут перейти от противостояния к доктрине сдерживания. По мнению Дженкинса, любое урегулирование ситуации на Украине станет компромиссом.

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