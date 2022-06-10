Колумнист The Guardian Дженкинс заявил, что поддержка Западом Киева приведет не к компромиссу, а к серьезной эскалации

Колумнист издания The Guardian Саймон Дженкинс заявил, что поведение западных стран, которые обещают Киеву "непоколебимую поддержку" и "тотальную победу", может привести к эскалации кризиса.
Саймон Дженкинс отметил в своей статье, что в отличие от Берлина и Парижа, которые в общении с украинским руководством и в вопросах поставки вооружений "проявляют осторожность", Вашингтон и Лондон настаивают на всеобщем вовлечении в конфликт с российской стороной.
Колумнист считает, что британский премьер-министр Борис Джонсон должен перейти к большей дипломатичности, поскольку в кризисный период страны могут перейти от противостояния к доктрине сдерживания. По мнению Дженкинса, любое урегулирование ситуации на Украине станет компромиссом.