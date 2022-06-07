Генассамблея ООН будет пристально следить за процессом урегулирования конфликта на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

7 июня 2022, 20:15

Генассамблея ООН/ из открытых источников

Новоизбранный глава 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что международный институт будет внимательно следить за развитием ситуации на украинской территории и перспективами политического урегулирования спора двух соседей. Такой ответ политик дал на вопрос журналиста ТАСС сегодня, 7 июня.

«Это один из худших конфликтов за последние несколько десятилетий в мире. Специальная сессия Генассамблеи ООН [по ситуации на Украине] по-прежнему действует. Это означает, что новые дискуссии в случае серьезного развития событий на земле могут быть вновь организованы», − приводит агентство слова Кёрёши.

Отдельно европейский чиновник отметил, что в рамках 77-й сессии ГА ООН «с нетерпением ждет» достижения «мира, примирения и восстановления» после окончания конфликта.

Глава 77-й сессии отметил, что в переговорах сейчас стремятся помочь многие мировые игроки. Кёрёши призвал «принести мир и стабильность в эту очень важную часть мира».

Отметим, дипломат из Венгрии Чаба Кёрёши, выпускник МГИМО, был вице-председателем сессии Генассамблеи ООН (2011-2012), был послом при всемирной организации, работал в диппредставительствах в Ливии, ОАЭ, Израиле, Греции. Он владеет русским, английским, арабским и французским языками.