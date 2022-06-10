Зеленский назвал Великобританию лидером по поддержке Украины и поблагодарил за «оружие, финансы, санкции»

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10 июня 2022, 16:46 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский и Бен Уоллес. Фото: скриншот с видео/t.me/s/V_Zelenskiy_official

Великобритания является лидером по поддержке Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом, которая прошла в пятницу.

В своем телеграм-канале Зеленский поблагодарил Уоллеса за визит, а правительство Великобритании и премьер-министра Джонсона за помощь.

«Оружие, финансы, санкции — три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия», - написал Зеленский.

Как предполагается, в ходе визита Уоллеса обсуждалась в том числе судьба двух британских наемников, которых в четверг суд ДНР приговорил к смертной казни.