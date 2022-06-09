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Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

, 14:24 Источник: РИА "Новости"

Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
флаг Евросоюза, Monika Skolimowska/dpa

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в четверг, 9 июня, заявил, что ЕК 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

Эрик Мамер подчеркнул, что в понедельник, 13 июня, комитет еврокомиссаров проведет общие дебаты по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Мнение будет выработано в ходе совещания, которое запланировано на 17 июня.

Напомним, 28 февраля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз.

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