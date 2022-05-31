Премьер Италии Драги заявил, что почти все крупные страны-члены ЕС против статуса кандидата для Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

31 мая 2022, 19:22 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник, 31 мая, заявил, что почти все крупные страны-члены Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в содружество.

Марио Драги отметил, что в последние несколько месяцев появились концепции замены статуса кандидата на формулировки, подобные следующей: "Принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании вступления в Евросоюз". Это было сделано, чтобы "подсластить пилюлю".

Итальянский премьер выразил мнение, что подобные концепции для Киева являются неприемлемыми, однако на Украину с подозрением смотрят те государства, которые годами стоят в очереди на вступление в ЕС.