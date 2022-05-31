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Глава МИД Франции Колонна: ЕК даст заключение по заявке Украины по членству в Евросоюзе 15 июня

, 18:46 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Франции Колонна: ЕК даст заключение по заявке Украины по членству в Евросоюзе 15 июня
глава МИД Франции Катрин Колонна, IMAGO/Thomas Imo

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила во вторник, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС 15 июня.

Катрин Колонна подчеркнула, что ранее сегодня обсудила с главой МИД Польши Збигневом Рау место Украины в "европейской семье".

По словам руководителя Министерства иностранных дел Франции заключение Европейской комиссии по вопросу возможности получения украинской стороной статуса кандидата на вступление в Евросоюз будет дано 15 июня текущего года.

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