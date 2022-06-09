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9 июня 2022, 08:29

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Отказ некоторых государств осудить специальную операцию Российской Федерации на территории Украины стал провалом политики, реализуемой Соединенными Штатами и западными союзниками Вашингтона. На это, как информирует Telegram-канал ТАСС, указало агентство Bloomberg.

«Отказ некоторых стран осудить специальную военную операцию на Украине стал провалом политики США и их западных союзников, говорится в статье агентства Bloomberg. Агентство отмечает, что "поставки российского оружия, китайские инвестиции и отсутствие внимания со стороны Америки убедили многие правительства в том, что союзничество с США не удовлетворяет их интересам"», — пишет отечественный TG-канал.

Как сообщалось ранее в четверг, американский генерал Марк Милли указал, что власти Штатов и Великобритании разработали план обучения украинских военнослужащих использованию западных реактивных систем залпового огня.