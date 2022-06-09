Генерал Марк Милли: власти США и Великобритании разработали план обучения военных Украины использованию западных РСЗО

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9 июня 2022, 08:12

Американский генерал Марк Милли, Tsgt. Jack Sanders/Dod / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов и Великобритании разработали план обучения военнослужащих Украины использованию западных реактивных систем залпового огня. Об этом проинформировал американский генерал Марк Милли.

«Власти США и Великобритании разработали план обучения украинских военных использованию западных РСЗО, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, его слова приводит газета The Washington Post», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

На обучение «взвода украинских солдат» американской стороной, вероятно, уйдет от трех до четырех недель, отметил Милли.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The New York Times указало на то, что Вашингтон не имеет сведений о потерях среди Вооруженных сил Украины.